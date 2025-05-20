В Башкирии погиб пострадавший от нападения медведя

В Белорецке скончался 70-летний мужчина, который пострадал от нападения медведя. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на министерство здравоохранения.

Напомним, 4 мая в Абзелиловском районе на пожилого жителя деревни Шарипово напал медведь. Мужчина собирал в лесу чагу. В крайне тяжёлом состоянии со множественными переломами и рваными ранами пострадавшего доставили в Белорецкую ЦРБ.