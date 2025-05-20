В Башкирии хозяйства приступили к финальному этапу посевной кампании

В Башкортостане сев яровых культур завершен на 60 процентов, а это более 1 млн 240 тыс. га. Как отметил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, суточный объем работ по итогам прошедшей недели составил порядка 70 тыс. га. К финальному этапу посевной кампании приступили хозяйства семи районов. Так, в Кармаскалинском работы завершены на 90% от общей посевной площади.
Семена уже загружены, остаётся наполнить отсек с удобрениями. Это финишная прямая посева. Хорошая погода позволила успешно завершить сев семян пшеницы, ячменя и подсолнечника. Завершаются работы и с поздними яровыми – кукурузой и соей.
Для механизатора Рустама Нурушева это первая посевная. Еще во время учебы в местном многопрофильном колледже проходил полевую практику. В свои 25 лет успел поработать и в сибирских краях. Теперь за рулем современной модели трактора «Кировец» К-700.
Для успешного проведения посевной в Кармаскалинском отделении сельскохозяйственного предприятия «Урожай» созданы все условия, имеется высокопроизводительная техника, посевные комплексы, профессиональные кадры механизаторов.
В Кармаскалинском отделении общества «Урожай» насчитывается около 20 тысяч площадей, поэтому для аграриев работа есть всегда, особенно в сезон. Всего в Кармаскалинском районе 73 тысячи га посевных территорий. В последние годы местные аграрии осваивают новые для района культуры: сою, лен и кукурузу.