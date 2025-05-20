Из Уфы на СВО после отпуска проводили мобилизованных

В Уфе прошла централизованная отправка военнослужащих, мобилизованных в зону спецоперации. В сквер имени Нестерова пришли родные солдат проводить их за ленточку дальше защищать Родину. Бойцы провели две недели краткосрочного отпуска дома, решали семейные вопросы и отдыхали от боевых будней.

После государственных гимнов на построении с напутственным словом к военнослужащим обратились представители военного комиссариата. Далее бойцам дали время попрощаться с близкими. Дома героев ждут с победой, а главное – целыми и невредимыми.