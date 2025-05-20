В Башкирии прошли межрегиональные соревнования по дзюдо

В Кумертау прошли межрегиональные соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера России Сержика Антиняна. Почти 60 лет назад именно он организовал в городе одну из первых школ по дзюдо и стоял у истоков развития этого спорта в республике.
В турнире приняли участие спортсмены из 12 регионов страны. Побороться за медали приехали юноши и девушки в возрасте до 18 лет.
В итоге чаще остальных на первую ступень пьедестала поднимались дзюдоисты Оренбургской области, а также Татарстана и Башкортостана. Среди хозяев соревнований золотые медали заработали Данил Сайкин, Гордей Зубков, Илья Бушуев. Также чемпионами стали представители республики в весовых категориях до 46 и свыше 90 килограммов.