В Башкирии прошли межрегиональные соревнования по дзюдо

В Кумертау прошли межрегиональные соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера России Сержика Антиняна. Почти 60 лет назад именно он организовал в городе одну из первых школ по дзюдо и стоял у истоков развития этого спорта в республике.

В турнире приняли участие спортсмены из 12 регионов страны. Побороться за медали приехали юноши и девушки в возрасте до 18 лет.