В Башкирии мужчина убил сестру с помощью скотча

В Башкирии осудили 33-летнего жителя Московской области. Мужчину обвинили в убийстве 13-летней давности.
Ещё в мае в 2012 в Иглино между мужчиной и его 30-летней сестрой произошла ссора из-за злоупотребления алкоголем. Парень закрыл женщине рот и нос скотчем. Из-за асфиксии несчастная скончалась. Тело женщины парень вывез в лес недалеко от села Алаторка. Мама погибшей помогла скрыть причастность сына к убийству. Она рассказала, что женщина просто ушла из дома. Сам убийца покинул республику и поселился в Московской области.
Благодаря проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям причастность мужчины удалось установить, после чего он был объявлен в федеральный розыск. Спустя 13 лет фигурант приехал в республику на похороны матери и в последующем явился в правоохранительные органы, рассказав о случившемся. Суд приговорил его к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Фото: СК РФ по РБ.