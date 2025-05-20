В Башкирии мужчина убил сестру с помощью скотча

Ещё в мае в 2012 в Иглино между мужчиной и его 30-летней сестрой произошла ссора из-за злоупотребления алкоголем. Парень закрыл женщине рот и нос скотчем. Из-за асфиксии несчастная скончалась. Тело женщины парень вывез в лес недалеко от села Алаторка. Мама погибшей помогла скрыть причастность сына к убийству. Она рассказала, что женщина просто ушла из дома. Сам убийца покинул республику и поселился в Московской области.