В Башкирии оценили возможности Уфимского хосписа

Директор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Николай Грачев посетил Уфимский хоспис. Эксперт оценил возможности учреждения и отметил, что Башкирия переживает расцвет медицины.

Фото №1 - В Башкирии оценили возможности Уфимского хосписа

То, что я сегодня увидел в вашем детском онкологическом центре, впечатляет. Не только качество постройки и ремонта, хотя и это очень важно, а само научно-медицинское наполнение. 92 койки совершенно сложнейшей медицины, различные отделения, полная кадровая укомплектованность, готовность выполнять самые непростые задачи. Хоспис также сделан по высшему уровню — видно, что здесь все работает для людей, внимание к каждой детали. Меня особенно восхитила парикмахерская — чувствуется женская рука при проектировании. Онкологические заболевания — очень серьезные, однако человек не чувствует здесь нарушения качества жизни, все устроено очень достойно.

Николай Грачев

Отдельно спикер отметил работу единой медицинской информационной системы республики.

Это замечательная история, полный контроль и бесшовный переход данных. Мне очень приятно, что с коллегами из Башкортостана мы говорим на одном профессиональном языке, работаем на едином профессиональном уровне.

Николай Грачев

Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова сообщила, что сегодня учреждение заботится о 40 взрослых подопечных и 20 детях.

В хосписе мы принимаем людей как дома, это наш стандарт. Здесь организовано все необходимое для поддержания их жизнедеятельности и организации комфортного досуга, чтобы было удобно не только ребенку, но и его маме, не только взрослому подопечному, но и его ухаживающим родственникам. Люди очень ценят уют и тепло, заботу наших сотрудников. Обратная связь от них — самое важное, что мы можем получить, потому что все, кто здесь работает, каждый день, каждую минуту думают о том, как сделать их жизнь лучше, как можно сделать для них все, и даже больше. 

Каринэ Хабирова

Как добавила она, федеральные коллеги перенимают практики Уфимского хосписа для своих учреждений.

Например, они впечатлились удобством расположения определенных аппаратов, переходами между отделениями, организацией площадок. Конечно, всем хосписам нужно сотрудничать между собой, передавать опыт в профильные отделения паллиативной помощи больниц. Мы, в свою очередь, учимся у наших врачей работе с онкобольными, ведь здесь требуется быть квалифицированными специалистами, профессионалами. Сейчас наша задача — сделать такие центры в других частях Башкирии.

Каринэ Хабирова

Фото: bashinform.ru

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