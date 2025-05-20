В Башкирии оценили возможности Уфимского хосписа

Директор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Николай Грачев посетил Уфимский хоспис. Эксперт оценил возможности учреждения и отметил, что Башкирия переживает расцвет медицины.
Отдельно спикер отметил работу единой медицинской информационной системы республики.
Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова сообщила, что сегодня учреждение заботится о 40 взрослых подопечных и 20 детях.
Как добавила она, федеральные коллеги перенимают практики Уфимского хосписа для своих учреждений.
Фото: bashinform.ru