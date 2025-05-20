В Башкирии оценили возможности Уфимского хосписа

В хосписе мы принимаем людей как дома, это наш стандарт. Здесь организовано все необходимое для поддержания их жизнедеятельности и организации комфортного досуга, чтобы было удобно не только ребенку, но и его маме, не только взрослому подопечному, но и его ухаживающим родственникам. Люди очень ценят уют и тепло, заботу наших сотрудников. Обратная связь от них — самое важное, что мы можем получить, потому что все, кто здесь работает, каждый день, каждую минуту думают о том, как сделать их жизнь лучше, как можно сделать для них все, и даже больше.

Каринэ Хабирова