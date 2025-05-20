На ТУРПОТОКЕ выясняли, в чём может Башкирия стать лучшей в туризме в России

16–17 мая 2025 года в Стерлитамаке и Геопарке Торатау состоялась всероссийская конференция «ТУРПОТОК» — площадка для обсуждения будущего туризма, развития территорий и продвижения региональных брендов. В течение двух насыщенных дней представители власти, бизнеса, креативных индустрий и туроператоров обсуждали, как сделать Республику Башкортостан — привлекательной для путешествий, инвестиций и жизни.

Фото №1 - На ТУРПОТОКЕ выясняли, в чём может Башкирия стать лучшей в туризме в России

Основной день конференции: 16 мая — Стерлитамак, дом купца Патрикеева

В историческом здании в центре города прошла панельная дискуссия на тему:

«По каким направлениям Башкирия может стать лидером в туризме в России?»

Участники:

– Зухра Гордиенко — Министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

– Наталья Туйгунова — Руководитель PR-проектов ТуТу, амбассадор LiveDune

– Екатерина Кириллова — директор туроператора «Башгид»

– Юлия Зайцева — продюсер писателя Алексея Иванова, автор путеводителей

– Раис Габитов — организатор конференции, основатель Южноуральской тропы

Модератор: Дмитрий Богданов — председатель Экспертного совета АМОС, вице-президент ОСИГ

Ведущий: Дмитрий Каретко — лауреат премии «ТЭФИ»

Фото №2 - На ТУРПОТОКЕ выясняли, в чём может Башкирия стать лучшей в туризме в России

Солнечная погода Стерлитамака ещё раз доказала, что мы идём правильным путём. Мероприятие “ТУРПОТОК” объединило самые лучшие умы России и Башкортостана в одной единственной задаче — сделать Башкортостан ещё привлекательней, улучшить сервис и рассказать о нашем прекрасном регионе всей России, да что там всей России — всему миру. Стерлитамак — это пример того, как объединяются граждане, бизнес, как объединяется власть для того, чтобы сделать город привлекательным, вдохнуть вторую жизнь. И Стерлитамак — не просто промышленный центр Башкортостана, но и туристическая Мекка.

Зухра Гордиенко

На ТУРПОТОКЕ мы выясняли, в чём может Башкирия стать лучшей в туризме в России. Какую цель нам ставить на будущие годы? Из мнений запомнилось — этнотуризм и лучший сервис. Не случайно выбрали Стерлитамак. Здесь работают энтузиасты развития территорий, отельеры, фермеры и рестораторы. А отреставрированный дом купца Патрикеева в историческом центре города — площадка, равной которой нет в Башкирии. На второй день конференции мы поехали в геопарк Торатау и открыли там знак Южноуральской тропы, начало нового маршрута «Путь к Юрматы», который пройдёт через три…

Раис Габитов

В то время как очень многие регионы только планируют начать серьёзно и системно заниматься вопросами развития территорий, продвижения территорий, развития туристической сферы, в Башкирии уже это делают — и задают столь высокую планку, что многие другие области и края к этому придут, хорошо если в ближайшие 4–5 лет. Почему? Потому что здесь есть самое главное. Есть люди, которые выбрали для себя дело жизни, которые публично этому присягнули и уже сейчас показывают, добиваются таких результатов, которые дают хороший повод для гордости и самой Башкирии, и, наверное, что не менее важно — всей большой России.

Дмитрий Богданов
Фото №3 - На ТУРПОТОКЕ выясняли, в чём может Башкирия стать лучшей в туризме в России

Программа: от практики до вдохновения

После панельной сессии прошли параллельные секции, объединившие десятки практиков и профессионалов со всей России.

В секции «Развитие территорий: ивенты, бизнес, амбассадоры» участники обсуждали, как гастрономические изобретения — например, кумыс в шоколаде — могут стать туристическим магнитом, как франчайзинг доставки еды может быть драйвером локального развития, и слушали живые рассказы «городской понаехавшей» о туризме в деревне.

Секция «Продвижение территорий: digital, PR и SMM» включала обсуждения о том, как сделать вирусное видео с башкирской лошадью, собрать 120 миллионов просмотров, сколько на самом деле стоит продвинуть город, и как TikTok, Instagram и YouTube становятся каналами продвижения целых регионов.

В секции «Гранты как часть бизнес-стратегии» эксперты разбирали реальные заявки и делились опытом привлечения ресурсов — от государственных механизмов до корпоративных и фондовых.

Фото №4 - На ТУРПОТОКЕ выясняли, в чём может Башкирия стать лучшей в туризме в России

Вечерняя программа и выезд в Геопарк Торатау

Конференция завершилась фуршетом и туристическим STAND UP-вечеринкой.

А на следующий день, 17 мая, участники выехали в Геопарк Торатау, где торжественно открыли новый участок Южноуральской тропы — маршрут «Путь к Юрматы». Программа включала экскурсии на шихан Торатау, посещение колодно-бортевой пасеки, катание на лошадях, стрельбе из лука и обеда с национальной гастрономией.

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