На ТУРПОТОКЕ выясняли, в чём может Башкирия стать лучшей в туризме в России

16–17 мая 2025 года в Стерлитамаке и Геопарке Торатау состоялась всероссийская конференция «ТУРПОТОК» — площадка для обсуждения будущего туризма, развития территорий и продвижения региональных брендов. В течение двух насыщенных дней представители власти, бизнеса, креативных индустрий и туроператоров обсуждали, как сделать Республику Башкортостан — привлекательной для путешествий, инвестиций и жизни.
Основной день конференции: 16 мая — Стерлитамак, дом купца Патрикеева
В историческом здании в центре города прошла панельная дискуссия на тему:
«По каким направлениям Башкирия может стать лидером в туризме в России?»
Участники:
– Зухра Гордиенко — Министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан
– Наталья Туйгунова — Руководитель PR-проектов ТуТу, амбассадор LiveDune
– Екатерина Кириллова — директор туроператора «Башгид»
– Юлия Зайцева — продюсер писателя Алексея Иванова, автор путеводителей
– Раис Габитов — организатор конференции, основатель Южноуральской тропы
Модератор: Дмитрий Богданов — председатель Экспертного совета АМОС, вице-президент ОСИГ
Ведущий: Дмитрий Каретко — лауреат премии «ТЭФИ»
Программа: от практики до вдохновения
После панельной сессии прошли параллельные секции, объединившие десятки практиков и профессионалов со всей России.
В секции «Развитие территорий: ивенты, бизнес, амбассадоры» участники обсуждали, как гастрономические изобретения — например, кумыс в шоколаде — могут стать туристическим магнитом, как франчайзинг доставки еды может быть драйвером локального развития, и слушали живые рассказы «городской понаехавшей» о туризме в деревне.
Секция «Продвижение территорий: digital, PR и SMM» включала обсуждения о том, как сделать вирусное видео с башкирской лошадью, собрать 120 миллионов просмотров, сколько на самом деле стоит продвинуть город, и как TikTok, Instagram и YouTube становятся каналами продвижения целых регионов.
В секции «Гранты как часть бизнес-стратегии» эксперты разбирали реальные заявки и делились опытом привлечения ресурсов — от государственных механизмов до корпоративных и фондовых.
Вечерняя программа и выезд в Геопарк Торатау
Конференция завершилась фуршетом и туристическим STAND UP-вечеринкой.
А на следующий день, 17 мая, участники выехали в Геопарк Торатау, где торжественно открыли новый участок Южноуральской тропы — маршрут «Путь к Юрматы». Программа включала экскурсии на шихан Торатау, посещение колодно-бортевой пасеки, катание на лошадях, стрельбе из лука и обеда с национальной гастрономией.