На ТУРПОТОКЕ выясняли, в чём может Башкирия стать лучшей в туризме в России

В то время как очень многие регионы только планируют начать серьёзно и системно заниматься вопросами развития территорий, продвижения территорий, развития туристической сферы, в Башкирии уже это делают — и задают столь высокую планку, что многие другие области и края к этому придут, хорошо если в ближайшие 4–5 лет. Почему? Потому что здесь есть самое главное. Есть люди, которые выбрали для себя дело жизни, которые публично этому присягнули и уже сейчас показывают, добиваются таких результатов, которые дают хороший повод для гордости и самой Башкирии, и, наверное, что не менее важно — всей большой России.

Дмитрий Богданов