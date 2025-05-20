В Уфе проходит XIII Съезд онкологов России

В Уфе проходит XIII Съезд онкологов страны с международным участием. На значимом научно-образовательном событии собрались ведущие специалисты в области онкологии, радиологии, хирургии и других смежных направлений медицины из разных городов и регионов России, Казахстана, Австрии для обсуждения вопросов организации эффективной работы в области борьбы с онкологическими заболеваниями в сложных современных условиях.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» по данному направлению в республике ведётся большая работа, в эту сферу вложено более 5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Закуплено оборудование, строятся новые центры. В Уфе открыт Республиканский центр детской онкологии и гематологии, рассчитанный на 92 койко-места, который соответствует всем современным стандартам оказания медицинской помощи.