Бойцы из Башкирии помогают громить противника на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации развивают успех на Краснолиманском направлении специальной военной операции. После освобождения населенного пункта Торское войска выходят на новый оперативный простор. Танковый батальон имени Сергея Зорина 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» вносит весомый вклад в разгром позиций противника.

Тяжёлые траки затрещали. Грозный рев мотора нарушил тишину весеннего леса. Боевая машина танкового батальона имени Сергея Зорина выезжает на очередное боевое задание. Т-90М «Прорыв» – самая грозная машина специальной военной операции. На нём наши ребята крушат опорники противника.

Проехав несколько километров по лесным дорогам, боевая машина встаёт на линию огня. Как полагается, один выстрел пристрелочный, остальные точно в цель. Огонь корректируется с воздуха, взводом БПЛА. Экипаж ведёт огневую поддержку штурмовых групп на передовой.

Командир танка, позывной «Урус» родом из Учалинского района. Примерный семьянин и многодетный отец. Вот уже два года в зоне специальной военной операции. Дослужился с рядового до младшего лейтенанта. Танк «Уруса» защищен дополнительной конструкцией. Над башней навис огромный мангал. Несмотря на защиту, на линии огня с земли танк прикрывает обычная пехота. Вооружившись стрелковым оружием, бойцы наблюдают за небом. Ни одна муха не должна подлететь к боевой машине.