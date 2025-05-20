В Уфе стартовали Форум и Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии»

Запуск новых производств и соглашения о сотрудничестве. В Уфе стартовал ежегодный Российский нефтегазохимический форум и Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии». В главном отраслевом мероприятии России принимают участие 350 компаний из 40 регионов, а также 12 зарубежных стран.
С приветственным словом к делегатам обратился Глава республики. Радий Хабиров отметил, что нефтегазохимическая отрасль и энергетика — это основа экономики нашей Башкортостана. Именно поэтому в регионе созданы условия не только для сохранения и развития существующих предприятий, но и для того, чтобы появлялись новые объекты.
В торжественном запуске новых производств приняли участие министр энергетики России Сергей Цивилёв и заместитель министра промышленности и торговли страны Михаил Юрин. Так, в Краснокамском районе открылась цифровая подстанция «Башнефти». В Благовещенске дали старт установке получения ингибиторов коррозии для процессов добычи и транспортировки нефти. Также сегодня состоялся запуск четырех распределительных газопроводов в рамках программы догазификации в Уфимском и Салаватском районах. Гости высоко оценили достижения республики в топливно-энергетической сфере.