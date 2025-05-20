В Уфе стартовали Форум и Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии»

Запуск новых производств и соглашения о сотрудничестве. В Уфе стартовал ежегодный Российский нефтегазохимический форум и Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии». В главном отраслевом мероприятии России принимают участие 350 компаний из 40 регионов, а также 12 зарубежных стран.

С приветственным словом к делегатам обратился Глава республики. Радий Хабиров отметил, что нефтегазохимическая отрасль и энергетика — это основа экономики нашей Башкортостана. Именно поэтому в регионе созданы условия не только для сохранения и развития существующих предприятий, но и для того, чтобы появлялись новые объекты.

Дорогие друзья, мы всегда, когда проводим этот уже ставший традиционным форум, обязательно открываем новые, даём старты новым предприятиям. Мы сегодня дадим старт цифровой подстанции «Башнефти». Очень интересный проект. Мы дадим сегодня старт ряду производственных объектов, связанных с газоснабжением населения, что для нас, конечно, очень важно. Поэтому позвольте вновь вас всех поблагодарить за то, что мы все сегодня здесь, в республике, собрались, за возможность общения, конструктивного общения и поиска дальнейших лучших вариантов развития нефтегазовой отрасли.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В торжественном запуске новых производств приняли участие министр энергетики России Сергей Цивилёв и заместитель министра промышленности и торговли страны Михаил Юрин. Так, в Краснокамском районе открылась цифровая подстанция «Башнефти». В Благовещенске дали старт установке получения ингибиторов коррозии для процессов добычи и транспортировки нефти. Также сегодня состоялся запуск четырех распределительных газопроводов в рамках программы догазификации в Уфимском и Салаватском районах. Гости высоко оценили достижения республики в топливно-энергетической сфере.

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