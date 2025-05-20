В Уфе стартовали Форум и Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии»

Дорогие друзья, мы всегда, когда проводим этот уже ставший традиционным форум, обязательно открываем новые, даём старты новым предприятиям. Мы сегодня дадим старт цифровой подстанции «Башнефти». Очень интересный проект. Мы дадим сегодня старт ряду производственных объектов, связанных с газоснабжением населения, что для нас, конечно, очень важно. Поэтому позвольте вновь вас всех поблагодарить за то, что мы все сегодня здесь, в республике, собрались, за возможность общения, конструктивного общения и поиска дальнейших лучших вариантов развития нефтегазовой отрасли.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан