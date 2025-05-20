В Уфе собрались ведущие онкологи страны

В Уфе проходит XIII Съезд онкологов страны с международным участием. В Башкортостане функционирует многоуровневая система оказания онкологической помощи. Всего в республике развернута сеть из 1627 коек для онкобольных — это один из самых лучших показателей среди регионов страны.
Уфа ежегодно становится местом проведения крупных научных, образовательных и просветительских форумов, которые являются авторитетными площадками для поиска эффективных решений, изучения лучших практик.
Во время форума ведущие специалисты из регионов России осмотрели онкологические центры республики. Один из таких — Уфимский хоспис. Первый центр в Башкортостане — место, где каждая жизнь имеет значение. Под его опекой находятся тысячи детей и взрослых с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями.
Стационар был полностью построен на благотворительные пожертвования и начал свою работу в июле 2023 года. Для помощи подопечным на дому в Уфе и 11 районах Башкортостана работают 3 выездные бригады, включающие в себя медиков, социальных работников, психолога и юриста. Сотрудники хосписа обеспечивают медицинским оборудованием, специализированным питанием, средствами гигиены и делают всё возможное, чтобы в это сложное время пациентам не было больно и страшно, а их близкие были рядом.