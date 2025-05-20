В Уфе обсудили разведку медных месторождений в Абзелиловском районе

В Уфе прошла конференция, посвященная разведке медных месторождений на территории Абзелиловского района. На встрече с журналистами ответственное предприятие ответило на вопросы, интересующие общественность. Если геологоразведка подтвердит наличие прогнозируемых запасов меди, может быть принято решение о начале разработки расположенного здесь Салаватского участка недр.

Как отметило руководство компании, приступить к добыче ископаемых компания планирует только после полного подтверждения экономической обоснованности проекта. В случае его реализации будет создано полторы тысячи рабочих мест, в основном для местного населения. Кроме того, предприятием определены меры социально-экономического развития Абзелиловского района.