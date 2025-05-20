В Уфе наградили передовиков топливной энергетики

Запуск новых производств и соглашения о сотрудничестве. В Уфе стартовал ежегодный Российский нефтегазохимический форум и Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии». Главное отраслевое мероприятие страны проводится в башкирской столице в 33-й раз. География участников традиционно обширна. В Башкортостан приехали делегаты из 40 регионов и 12 зарубежных стран.

И что немаловажно, эти аппараты отечественного производства и уже показали свою эффективность. За 12 часов дрон пролетает более тысячи километров. Российский нефтегазохимический форум уже традиционно стартует с открытия новых производств.

На этот раз Глава Башкортостана Радий Хабиров и министр энергетики России Сергей Цивилёв в онлайн-режиме запустили установку получения ингибиторов коррозии в Благовещенске, цифровую подстанцию в Краснокамском районе и распределительные газопроводы в Уфимском и Салаватском районах. Руководитель республики отметил, что нефтегазохимическая отрасль и энергетика — это основа экономики региона.

Я сегодня, пользуясь случаем, от всей души хотел поблагодарить руководителей предприятий этого сектора, в очень непростое время живём. Но благодаря вашей работе, работе ваших трудовых коллективов предприятия развиваются, не просто выживают, они сохранили свои программы модернизации производства, они продолжают инвестиционные проекты, и за это вам огромное спасибо. Мы в республике создаём условия точно так же: не только для сохранения и развития существующих предприятий, но и для того, чтобы появлялись новые предприятия. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Достижения Башкортостана в нефтяной и газовой промышленности, а также в энергетике высоко оценили и федеральные министры. После церемонии открытия гости осмотрели международную выставку. Не только передовые технологии вызвали интерес участников форума. По словам министра энергетики России Сергея Цивилева, топливно-энергетический комплекс страны работает не только на благо жителей, но и активно поддерживает участников спецоперации.

Свои достижения и наработки представили предприятия из 40 регионов России и 12 зарубежных стран. Здесь же были подписаны и новые соглашения о сотрудничестве, в том числе с деловыми партнёрами из Китая.

Центральным событием форума стала пленарная часть, на которой одной из главных тем обозначили развитие энергетики России. По поручению Президента Владимира Путина разработана и утверждена энергетическая стратегия до 2050 года. Отрасль, в том числе и нефтехимическая, развиваются даже под самыми серьезными экономическими санкциями в истории. И, по словам экспертов, предприятия Башкортостана вносят в это свой значительный вклад.

Участники также отметили высокий уровень организации форума и международной выставки «Газ Нефть Технологии», на которой свою продукцию представили 350 российских и зарубежных компаний.