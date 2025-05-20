Цивилев оценил потенциал студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе

Глава Башкортостана Радий Хабиров и министр энергетики России Сергей Цивилев посетили межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ мирового уровня. В рамках визита они ознакомились с работой инновационных площадок, расположенных в здании: лабораторией по сервоприводам Передовой инженерной школы «Моторы будущего», где проводят исследования в области энергоэффективности и автоматизации. А также посмотрели лабораторию робототехники и разработки VR-приложений, ориентированной на создание решений для нефтегазовой промышленности.

Первую очередь кампуса — IQ-парк — запустили в начале 2024 года. Ввели в эксплуатацию и Геномный центр. Республика уже приступила к строительству второй очереди — до конца этого года на площадке планируют возвести семь зданий, куда войдут общежития, спортивные и творческие зоны для студентов.