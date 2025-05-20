В Уфе запущена новая подстанция «Инорс»

На площадке Уфимского трансформаторного завода холдинга «ЭРСО» Сергей Цивилев и Радий Хабиров в режиме ВКС дали старт работе новой подстанции «Инорс». Она повысит надёжность электроснабжения домов и социальных объектов одноименного микрорайона, создаст условия для его дальнейшего развития.

Подстанция полностью автоматизирована. Оснащена двумя трансформаторами производства УТЗ, все комплектующие — российского производства. Общий объём инвестиций в проект — порядка 1 млрд рублей. Отвечая на вопросы журналистов в целом о развитии топливно-энергетического комплекса, Сергей Цивилев отметил, что Башкортостан — один из опорных центров отрасли и его необходимо поддержать.

Мы сегодня обсудили перспективы развития энергокомплекса нашей республики. Есть существенные проекты, которые делаются, – это программы модернизации, которые проходят у нас в Стерлитамаке. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан