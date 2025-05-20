В Уфе провели тренировку по тушению лесных пожаров

Спасатели ликвидировали очаги возгорания в лесном массиве рядом с частными домами в микрорайоне «Затон». В учениях задействовали почти двести человек, которые развернули пожарные расчёты в жилой зоне. Отработали также и пилоты вертолета Ка-32. Они сбросили несколько тонн воды на место предполагаемого пожара.

А всё по причине того, что на одной из полян на окраине Уфы горят ветки деревьев. Как правило, это происходит из-за неаккуратного обращения с огнем при разведении костра, непотушенной сигареты и банальной невнимательности людей.

Чтобы огонь не переместился в сторону частного сектора, пожарные рассредоточились вдоль дороги по улице Камышлинской. Через каждые сто метров дежурят огнеборцы. К примеру, на этой машине спасатели могут подняться аж до двадцатого этажа и ликвидировать возгорание.

Оценив обстановку с помощью беспилотников, пожарные тушат огонь, чтобы он не распространился на всю округу. На самом деле это всего лишь учения, на которых почти двести человек тренируются в условиях, приближенных к реальным. Несколько тонн воды мгновенно и с ювелирной точностью достигают своей цели. Именно так пилоты вертолёта Ка-32 отработали тушение пожара уже с воздуха.

В тренировке участвуют не только спасатели, но и электрики, газовики, сотрудники водоканала и множество других специалистов. Не только от исправности техники всё зависит. Залог успешной ликвидации любой чрезвычайной ситуации — слаженная работа всех оперативных служб. Тем более сезонная угроза по-прежнему сохраняется.

В республике Башкортостан у нас не такое большое количество горения на сегодняшний день, у нас порядка шесть очагов — это не более 24 гектара. Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан