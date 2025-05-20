В Уфе стартовали сразу два крупных соревнования по легкой атлетике

В Уфе стартовали сразу два крупных соревнования по легкой атлетике спорта слепых. Это «Кубок чемпионов по параатлетике», первый этап, и Первенство России среди спортсменов до 19 лет.

С победы на соревнованиях в Уфе начала свои выступления Мария Королёва из Челябинской области. Она стала лучшей в беге на стометровке, показав результат 13 целых и 49 сотых секунды.

Работу с лидером в легкой атлетике часто сравнивают с синхронным плаванием — здесь помимо постановки техники бега отрабатывается слаженное выполнение беговых движений. Сама Мария Королева выступает в столице Башкортостана впервые, а вот ее лидер Александр Чернов здесь уже соревновался в 2020 и 2022 годах.

Соревнования в Уфе продлятся три дня. За это время выступят 200 атлетов. Они выявят лучших в беге на 100 метров, 200, 400, 800, 1500, 5000 метров. В толкании ядра, метании диска, метании копья, прыжках в высоту и в длину.