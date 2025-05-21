В Уфе наградили самые социально эффективные предприятия

В Уфе прошла церемония награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Конкурс проводится в пятнадцатый раз и становится популярным среди предприятий Башкортостана.
В прошлом году 30 организаций подали 58 заявок. Особое внимание организаторы при определении победителей уделяют эффективным практикам поддержки работников с семейными обязанностями, созданию условий для трудоустройства людей с инвалидностью, открытости политики охраны труда.