В Уфе завершился конкурс исполнителей песен Иосифа Кобзона

Участники проходили отборочный тур в Башкирском театре оперы и балета, где конкурсанты в возрасте от 14 до 75 лет продемонстрировали музыкальные номера. Состязания охватили несколько номинаций: академический, эстрадный, народный вокал и авторская песня. В завершении на гала-концерте вместе с участниками выступили заслуженные артисты. Звезды исполнили патриотические песни отечественных композиторов о великой России, любви к малой родине, героизме и подвигах русского народа на полях сражений.