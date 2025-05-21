В Минкульте Башкирии рассказали подробности проведения «Китап-Байрама»

C 30 мая по 1 июня Уфа примет участников III Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам». Традиционно местом проведения масштабного праздника станет Советская площадь. На фестиваль зарегистрировалось 270 участников из 22 регионов России и четырех стран.

Первый день форума пройдет под девизом «Слово о подвиге» и будет посвящен Великой Отечественной войне и СВО. Состоится открытие Дома союза писателей. Одним из ключевых событий станет презентация Дней армейской культуры. Также в этот день запланированы показы спектаклей на военную тематику.

Важное место будет отведено специальным зонам для детей и молодежи, где организаторы создадут особую атмосферу для творческого общения и образовательных программ для семей. А уже с пятого по восьмое июня на Советской площади состоится фестиваль «Айда играть». Уже подтвердили свое участие ведущие производители игрушек, изъявили желание показать свои эксклюзивные работы порядка 200 ремесленников страны. Регистрация на праздник еще продолжается.