В Башкирии нетрезвый водитель устроил побег

Сотрудники дорожно-патрульной службы получили сообщение, что за рулём «Киа Рио», которая следуют по Индустриальному шоссе, находиться пьяный водитель. Просьбу инспекторов остановиться автомобилист проигнорировал и лишь увеличил скорость. Началась погоня, которая закончилась поимкой нарушителя.

Мужчина за рулём иномарки оказался действительно пьян. Теперь ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управлять транспортными средствами от полутора до двух лет.