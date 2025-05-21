Сергей Цивилев и Радий Хабиров обсудили развитие энергетической инфраструктуры

Это программа модернизации генерации, которую, в частности, успешно реализуют на Кармановской ГРЭС и Стерлитамакской ТЭЦ. Это большие объёмы вложений. Важное значение для нас также имеет экономика Зауралья. Там мы чувствуем дефицит электроэнергии. Поэтому обсудили поддержку нашей инициативы по строительству подстанции на 500 МВт.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан