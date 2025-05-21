Сергей Цивилев и Радий Хабиров обсудили развитие энергетической инфраструктуры

Глава Башкортостана и министр энергетики России обсудили развитие энергетической инфраструктуры. В ходе рабочей встречи с Сергеем Цивилёвым Радий Хабиров отметил, что в регионе развиты нефтегазохимическая промышленность, машиностроение, обрабатывающие производства, открываются новые предприятия.
К примеру, в южной части республики – Зауралье – быстрыми темпами развивается горнодобывающая промышленность, но эта территория нуждается в улучшении электросетевой инфраструктуры.
Фото: пресс-служба Главы Башкортостана