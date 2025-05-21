Сергей Цивилев и Радий Хабиров обсудили развитие энергетической инфраструктуры

Глава Башкортостана и министр энергетики России обсудили развитие энергетической инфраструктуры. В ходе рабочей встречи с Сергеем Цивилёвым Радий Хабиров отметил, что в регионе развиты нефтегазохимическая промышленность, машиностроение, обрабатывающие производства, открываются новые предприятия.

К примеру, в южной части республики – Зауралье – быстрыми темпами развивается горнодобывающая промышленность, но эта территория нуждается в улучшении электросетевой инфраструктуры.

Это программа модернизации генерации, которую, в частности, успешно реализуют на Кармановской ГРЭС и Стерлитамакской ТЭЦ. Это большие объёмы вложений. Важное значение для нас также имеет экономика Зауралья. Там мы чувствуем дефицит электроэнергии. Поэтому обсудили поддержку нашей инициативы по строительству подстанции на 500 МВт.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

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