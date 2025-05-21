Учитель из Уфы пробежал марафон, чтобы помочь детям с онкозаболеваниями

Учитель из Уфы пробежал 42 километра на Казанском забеге. Марафонскую дистанцию Тимур Хайруллин преодолел за 5 часов 24 минуты, чтобы помочь маленьким пациентам Республиканского центра детской онкологии и гематологии.

К слову, заняться благотворительностью мужчину побудил пример актера Константина Хабенского. Совместно с благотворительным фондом «Потерь нет» Тимур снял видеоролик и открыл сбор. Так, марафонец смог собрать на лечение детей, болеющих онкологическими заболеваниями, около 150 тысяч рублей.

Год назад онкологическое заболевание диагностировали и самому Тимуру Хайруллину, что побудило в нём ещё больше мотивации стать примером для будущего поколения. К слову, на счету уфимца уже порядка 10 забегов и множество медалей.