Владимир Путин наградил орденом хирурга из Башкирии

Военный хирург Рустем Мингажев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Президент России лично подписал указ о награждении.
Отметим, что эта медаль - уже третья по счету у башкирского врача. Свою первую медаль он получил ещё за гражданские заслуги, когда был отмечен наградой за организацию ковид-госпиталя в Уфе во время пандемии коронавируса.
Второй медалью были по достоинству оценены заслуги Мингажева в зоне СВО. Здесь хирург спас порядка 500 военнослужащих и гражданских после серьезных ранений.
По окончанию службы Рустем Мингажев планирует вернуться за свое основное место работы в ГКБ №13, чтобы развивать лапароскопическую хирургию.