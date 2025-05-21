Юный спортсмен из Башкирии стал чемпионом России по смешанным единоборствам

Юный спортсмен из Кармаскалинского района стал чемпионом России по смешанным единоборствам. 17-летний Ильнар Садыков одержал уверенную победу в финале над бойцом из Чеченской республики.
Юноша уже пять лет занимается борьбой в местной спортшколе под руководством Рустама Халикова. Сегодня он кандидат в мастера спорта, обладатель более пяти чемпионских поясов и множества других наград. Сейчас спортсмен продолжает тренировки и готовится к чемпионату мира по ММА, который пройдет в сентябре в Сочи.
Спортивную школу, в которой тренируется юный чемпион, Рустам Халиков основал пять лет назад. Есть филиал и в поселке Прибельский. Сегодня в секции занимается более 60 мальчиков и девочек. Почти все они участники и победители различных соревнований. Но, как говорит сам тренер, его задача состоит не только в физической подготовке детей.