В Башкирии погоня за угонщиками закончилась ДТП

В Белебеевском районе погоня за угонщиками закончилась аварией. Об этом рассказали в МВД региона.

Стало известно, что на жителя Ермекеевского района напали и украли его автомобиль. Угнанную машину нашли недалеко от села Бижбуляк. Полицейские отправились за авто, но угонщики оказали сопротивление и попытались скрыться. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Выяснилось, что 71-летний водитель такси довёз до дома компанию молодых пьяных людей. Из машины вышли только две девушки. 27-летний и 34-летний мужчины начали бить водителя такси, душить и угрожали ножом. Хулиганы украли 10 тысяч рублей и угнали авто таксиста.

Подозреваемых задержали. По факту разбойного нападения и угона возбуждены уголовные дела. Полиция продолжает проверку на причастность подозреваемых к другим преступлениям.