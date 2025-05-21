Реконструкцию памятника Салавату Юлаеву в Уфе будет контролировать академия художеств

Представители Российской академии художеств будут контролировать ход реконструкции памятника Салавату Юлаеву в Уфе. Об этом стало известно во время рабочей встречи Главы Башкортостана с президентом академии художеств Василием Церетели и заслуженным архитектором страны Александром Мирианашвили. Радий Хабиров подчеркнул, что одна из главных достопримечательностей башкирской столицы находится в аварийном состоянии по итогам экспертизы.
Как отметили гости, представители академии выступят консультантами во время работ. Василий Церетели и Александр Мирианашвили подчеркнули, что памятник национальному герою республики является культурным наследием. Специалисты академии сделают всё возможное, чтобы сохранить монумент, за их плечами воссоздание Храма Христа Спасителя в Москве и множества других памятников.