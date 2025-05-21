Реконструкцию памятника Салавату Юлаеву в Уфе будет контролировать академия художеств

Представители Российской академии художеств будут контролировать ход реконструкции памятника Салавату Юлаеву в Уфе. Об этом стало известно во время рабочей встречи Главы Башкортостана с президентом академии художеств Василием Церетели и заслуженным архитектором страны Александром Мирианашвили. Радий Хабиров подчеркнул, что одна из главных достопримечательностей башкирской столицы находится в аварийном состоянии по итогам экспертизы.

Мы очень признательны, что вы нам окажете содействие. Рассчитываем на ваше непосредственное участие, на вашу компетенцию, ваш опыт, потому что одна из точек просьбы общества, раз уж взялись за памятник, пусть самые умные и технически подкованные этим занимаются, поэтому я рад, что в этой части наше сотрудничество формируется.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как отметили гости, представители академии выступят консультантами во время работ. Василий Церетели и Александр Мирианашвили подчеркнули, что памятник национальному герою республики является культурным наследием. Специалисты академии сделают всё возможное, чтобы сохранить монумент, за их плечами воссоздание Храма Христа Спасителя в Москве и множества других памятников.

Участвовать будут в реставрации те люди, которые занимались отливкой этого памятника более 60 лет тому назад. Весь цикл, можно сказать, будут проводить с трепетом и любовью. Член президиума академии художеств Геннадий Степанов был директором завода и помнит, как отливался этот памятник.

Василий Церетели, президент Российской академии художеств

Невооруженным глазом видно повреждения, которые есть на чугунной части. Исследование внутренней части скульптурной композиции также вывило повреждения. И особенно повреждены крепежные узлы. Все это требует тщательной проработки, реставрации и реконструкции.

Александр Мирианашвили, академик Российской академии художеств, заслуженный архитектор России
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