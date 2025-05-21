Реконструкцию памятника Салавату Юлаеву в Уфе будет контролировать академия художеств

Мы очень признательны, что вы нам окажете содействие. Рассчитываем на ваше непосредственное участие, на вашу компетенцию, ваш опыт, потому что одна из точек просьбы общества, раз уж взялись за памятник, пусть самые умные и технически подкованные этим занимаются, поэтому я рад, что в этой части наше сотрудничество формируется.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан