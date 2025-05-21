В Башкирии суд запретил мужу-абьюзеру приближаться к бывшей жене

Запрещено подходить на расстояние менее 300 метров. В Кармаскалинском районном мировом суде вынесли приговор московскому кинопродюсеру, который преследовал, избивал и угрожал убить свою бывшую супругу. Женщина терпела унижения и оскорбления долгие годы, а затем подала на развод и попросила помощи у правоохранителей. Те возбудили и расследовали уголовное дело. Чем закончился процесс – в нашем сюжете.

Уже в привычном за последние несколько месяцев бронежилете, с охраной в лице сотрудников МВД и адвокатом потерпевшая Ольга Климович приехала в зал судебного заседания, чтобы выслушать приговор для своего обидчика. Обвиняемый – ее бывший гражданский муж, кинопродюсер Сергей Васильев. На его счету восемь эпизодов и три статьи уголовного кодекса.

История отношений Ольги и Сергея берет начало еще в 2010 году. Тогда они познакомились, стали общаться, а затем бурный роман и мечта о жизни вместе до глубокой старости. Однако этому сбыться было не суждено. По словам Ольги, спустя несколько лет отношений Сергей начал ее избивать из ревности. Устав терпеть оскорбления, Ольга нашла в себе силы и ушла от него. И тут началось самое страшное.

Сергей Васильев живет и работает в Москве. А Ольга в Уфе. Но, как оказалось, расстояние мести не помеха. На травлю бывшей супруги Васильев не жалел ни времени, ни средств.

Теперь ему придется держаться подальше. В прямом смысле слова. Суд запретил приближаться к Ольге ближе, чем на 300 метров. А еще признал Васильева виновным по всем инкриминируемым ему статьям. А это угроза убийством, побои, нарушение неприкосновенности жилища и незаконном лишении свободы.

Адвокаты говорят, что истории, подобной этой, до суда доходят нечасто. Собрать улики и доказать вину абьюзера очень сложно. Но Ольге и ее правозащитнику это удалось.

За время судебных разбирательств с журналистами Васильев не общался. Вот и сегодня, выслушав приговор, горделиво покинул здание суда.

По крайней мере еще 10 дней Ольгу будут охранять сотрудники МВД. До вступления приговора в законную силу. А дальше ей придется либо задуматься о курсах самообороны, либо нанимать личного телохранителя.