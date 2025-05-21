Уфа приняла самый массовый детский турнир по самбо в мире

Самый массовый детский турнир по самбо в мире состоялся в Уфе. Башкортостан принимал всероссийские соревнования «Звезда» в четвёртый раз. В этом году они были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Юноши и девушки соревновались в личных зачётах. Поединки проходили одновременно на шести коврах в четырёх возрастных категориях.

Напряженные схватки на всех шести коврах. На одном — дебютанты на профессиональном уровне, на другом — кандидаты в мастера спорта. Всероссийские соревнования «Звезда» признаны самым масштабным детским турниром по самбо в мире. Поэтому участники готовились к ним особенно тщательно.

В этом году Башкортостан принимает соревнования уже четвёртый раз. Традиционно они посвящены Героям России. А теперь проведение состязаний совпало с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участников приветствовали почетные гости. Побороться за победу приехали представители 23 регионов России, это 1239 участников. Республику Башкортостан представили 439 самбистов.





Две встречи поборолся. Всех явными 8:0 укатал. В меня все верят, когда выхожу, уже сердце чувствует, что я смогу победить. Выхожу на ковер, делаю свой бросок. Рандек Янгильдин, участник соревнований

Соперники всегда сильные на данном уровне. Отборолся с тяжестью, но смог. Всегда только побеждаю, стараюсь выигрывать, радовать родных. Дмитрий Рыжов, участник соревнований