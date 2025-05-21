Уфа приняла самый массовый детский турнир по самбо в мире

Самый массовый детский турнир по самбо в мире состоялся в Уфе. Башкортостан принимал всероссийские соревнования «Звезда» в четвёртый раз. В этом году они были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Юноши и девушки соревновались в личных зачётах. Поединки проходили одновременно на шести коврах в четырёх возрастных категориях.
Напряженные схватки на всех шести коврах. На одном — дебютанты на профессиональном уровне, на другом — кандидаты в мастера спорта. Всероссийские соревнования «Звезда» признаны самым масштабным детским турниром по самбо в мире. Поэтому участники готовились к ним особенно тщательно.
В этом году Башкортостан принимает соревнования уже четвёртый раз. Традиционно они посвящены Героям России. А теперь проведение состязаний совпало с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участников приветствовали почетные гости. Побороться за победу приехали представители 23 регионов России, это 1239 участников. Республику Башкортостан представили 439 самбистов.
По итогам поединков определили лучших в каждой весовой категории. Победители и призёры получили не только медали, но и шанс выступить на Первенстве России по самбо.