В Уфе пенсионер провалился в люк

В Уфе 83-летний пенсионер провалился в люк подвала. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты.

Инцидент произошёл в многоэтажке на улице Тухвата Янаби. Мужчина спустился в технический этаж, но оступился на лестнице и упал. Нога пенсионера застряла между лестницей и входным проёмом. Встать самостоятельно мужчина не смог.

Очевидцами несчастного случая стали соседи, которые и вызвали спасателей. Специалисты подложили под мужчину носилки, приподняли и только тогда смогли освободить ногу пострадавшего. Пенсионеру потребовалась помощь врачей.