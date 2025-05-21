В Уфу на VII Открытые Евразийские игры приехали 5000 участников

В Уфе завершились VII Открытые Евразийские игры боевых искусств. Они собрали 5000 участников из 60 регионов России. Также приехали в столицу республики побороться за медали и проверить свои силы гости из зарубежных стран.

За три дня соревнований сильнейших определили в 30 видах боевых искусств, спортивных единоборств, национальных видов спорта и адаптивных направлений. Состязания проходили на борцовских коврах, на татами, в октагоне и в ринге.

Ожесточенные схватки проходили и в рукопашном прикладном бою. Здесь на татами выходили юноши и взрослые спортсмены, те, кому предстоит участие на кубке и чемпионате России.

Также в первый день евразийских игр сразу несколько площадок было задействовано под ориентал-комбат. В октагоне выступали спортсмены от 12 лет и старше. Юные бойцы расположились на татами.

Проект «Открытые Евразийские Игры боевых искусств» является одним из крупномасштабных мультиспортивных событий в России в области массового спорта. Мероприятие проходит под патронажем «Российского Союза боевых искусств», при участии ряда всероссийских и международных федераций по различным видам единоборств. А сам проект Евразийских Игр неоднократно становился победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Участников мероприятия ждала насыщенная программа. Кроме открытых турниров, организаторы подготовили семинары и мастер-классы.

Так, заслуженный мастер спорта, член сборной России по ушу Ильяс Хуснутдинов приехал в Уфу, чтобы провести занятие с участниками Евразийских игр.

В этом году Игры приурочены к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и к Году защитника Отечества. В фойе спорткомплекса центра спортивной подготовки имени Риммы Баталовой участников и гостей Игр ждали фотовыставка, посвященная героям специальной военной операции, также здесь прошли практические семинары по обучению навыкам обращения с оружием.