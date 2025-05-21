В Уфе прошел чемпионат Башкирии по страйкболу

Также в рамках VII Открытых Евразийских Игр боевых искусств прошёл Чемпионат Республики Башкортостан по страйкболу. Участие в турнире приняли 12 команд. Это представители города Уфы, Стерлитамака и Белорецка. Спортсмены состязались в дисциплине «встречный бой».

Цель этого упражнения — захватить и удержать контрольную точку в центре площадки в течение одной минуты суммарного времени. С этим умело справился коллектив «Медоеды» из Уфы, который занял первое место в чемпионате. На второй строчке команда из Белорецка, и тройку лучших замкнули спортсмены из команды «Кобра 1».