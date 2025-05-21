В Башкирии поддержат креативный бизнес

В Башкортостане создадут Фонд поддержки креативных индустрий с капитализацией 50 миллионов рублей. Об этом стало известно на первом заседании «Часа креативных индустрий», который провел глава республики Радий Хабиров. На встрече предложили создать и запустить отдельную государственную программу, чтобы помогать предпринимателям, юридическим лицам и самозанятым.

В частности, предоставлять им налоговые каникулы, компенсации затрат на работу с маркетплейсами и рекламу в интернете. Для плотного взаимодействия с бизнесом выбрали семь пилотных муниципалитетов: Уфа, Стерлитамак, Агидель, Сибай, а также Бирский, Чишминский и Белорецкий районы. У руководителей местных администраций могут появиться советники, которые будут давать рекомендации и оказывать содействие представителям малого и среднего бизнеса.