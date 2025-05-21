Радий Хабиров встретился с участниками учебных сборов в парке «Патриот»

Глава Башкортостана встретился со старшеклассниками республики, которые проходят учебные сборы в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Заезд состоялся в минувшее воскресенье, и за эти дни ребята уже успели получить первоначальную военную подготовку, освоили строевой шаг и научились оказывать первую медицинскую помощь себе и своим товарищам.

Смена состоит из 280 подростков. Радий Хабиров поинтересовался условиями, в которых живут десятиклассники, чем их кормят. Также руководитель региона ответил на вопросы. Школьники спросили, какие книги читает глава республики, сложно ли управлять таким крупным регионом, как Башкортостан, попросили свозить их на экскурсию в Белый дом. Также юных патриотов интересовало развитие туризма, строительство дорог, сохранение памяти о защитниках Отечества и что такое патриотизм лично для Радия Хабирова.

Это любовь, уважение и готовность пожертвовать собой ради своей страны, ради своей семьи. Прежде всего, это любовь к Родине. А Родина – это не просто точка на карте, это ещё и твоя семья. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также поинтересовался, в какие вузы собираются поступать ребята после окончания школы. Большинство ответили, что планируют получить высшее образование в республике. И это неслучайно. 4 крупнейших университета Башкортостана входят в госпрограмму «Приоритет 2030». Через пару лет в Уфе достроят и откроют студенческий кампус на 4,5 тысячи мест, который закроет вопрос с общежитиями.