Радий Хабиров встретился с участниками учебных сборов в парке «Патриот»

Глава Башкортостана встретился со старшеклассниками республики, которые проходят учебные сборы в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Заезд состоялся в минувшее воскресенье, и за эти дни ребята уже успели получить первоначальную военную подготовку, освоили строевой шаг и научились оказывать первую медицинскую помощь себе и своим товарищам.
Смена состоит из 280 подростков. Радий Хабиров поинтересовался условиями, в которых живут десятиклассники, чем их кормят. Также руководитель региона ответил на вопросы. Школьники спросили, какие книги читает глава республики, сложно ли управлять таким крупным регионом, как Башкортостан, попросили свозить их на экскурсию в Белый дом. Также юных патриотов интересовало развитие туризма, строительство дорог, сохранение памяти о защитниках Отечества и что такое патриотизм лично для Радия Хабирова.
Радий Хабиров также поинтересовался, в какие вузы собираются поступать ребята после окончания школы. Большинство ответили, что планируют получить высшее образование в республике. И это неслучайно. 4 крупнейших университета Башкортостана входят в госпрограмму «Приоритет 2030». Через пару лет в Уфе достроят и откроют студенческий кампус на 4,5 тысячи мест, который закроет вопрос с общежитиями.
Колледжи тоже обновляются по всему региону, улучшают свою материально-техническую базу. Радий Хабиров отметил, что у ребят ещё есть время подумать, чтобы принять правильное решение. И посоветовал хорошо отдохнуть этим летом, потому что это будут последние длинные школьные каникулы перед выпускными экзаменами.