В Уфе стартовал отбор в программу «Герои Башкортостана»

Сегодня в Уфе прошел очный этап программы «Герои Башкортостана». Это проект для участников и ветеранов специальной военной операции. Его цель — подготовить новое поколение управленцев. 70 человек, успешно прошедших все этапы отбора, смогут принять участие в образовательной программе.

Предлагать идеи развития родной республики они начали уже сейчас. Таким было одно из заданий очного этапа программы «Герои Башкортостана». Ильнур Карабулатов — в числе тех, кто прошел онлайн этап — тестирование и собеседование. Учитель химии и биологии по образованию выбрал военную стезю. Служил в разных «горячих точках». Ветеран боевых действий сейчас работает социальным координатором в Абзелиловском районе. Теперь планирует попасть в управленческую команду и двигать регион вперед.

Проект «Герои Башкортостана», реализуемый по инициативе главы республики Радия Хабирова, — аналог федеральной программы «Время героев». Обе созданы для того, чтобы подготовить новое поколение управленцев из числа участников СВО.

На участие в республиканской кадровой программе поступило более двух тысяч заявок, в том числе из других регионов. До очного этапа дошли 150 человек. Многие бойцы говорят, что для них это уже победа, что они испытали свои силы и не сдались.

70 человек, которых отберут по результатам всех этапов испытаний, попадут в образовательную программу. Она продлится год, старт — с 21 июля. За каждым из ветеранов будет закреплен наставник. При этом принять участие в программе изъявили желание и действующие бойцы.

Также ветеранам СВО вручили удостоверения членов соответствующей ассоциации. В нее с октября вступили уже более 300 человек. Организация объединяет бойцов для взаимной помощи и воспитания молодёжи.