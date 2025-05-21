В Уфе художник превратил дорожные знаки в арт-объекты

Теперь на дорожные знаки можно смотреть под другим углом и найти в них новые смыслы. В Уфе открыли экспозицию современного искусства. Её автор — художник-концептуалист Ильшат Байбурин. Арт-объект расположился возле входа в пространство «Арт-Квадрат».

Это уже не просто предупреждающие знаки, а символы, несущие совсем другие смыслы. Знакомые каждому формы и цвета автор превратил в яркие визуальные метафоры добра, любви, духовного роста и уважения друг к другу. Они регулируют не дорожное движение, а движение жизни. Например, к указателю, представляющему собой синий круг со стрелкой белого цвета, дорисованы крылья. По замыслу, это ангел, который может оказаться рядом в любом обличии.

Объект расположен на здании из красного кирпича — дома Хакимова, возле входа в «Арт-квадрат» с улицы Мустая Карима. Уникальную интерпретацию дорожных знаков дал художник-концептуалист Ильшат Байбурин. Кучу бесхозных, старых предупреждающих установок он превратил в предметы современного искусства и назвал «Знаками свыше».

Арт-объект сделан с помощью аппликационных плёнок. Так что его не повредят никакие погодные условия. Еще сто работ художника находятся в мастерской. Они расписаны акриловыми красками и предназначены для украшения интерьеров. Проект «Знаки свыше» поддержала администрация города.