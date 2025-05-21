В Уфе определили лучших бойцов на Открытых Евразийских играх

В Уфе завершились седьмые открытые Евразийские игры боевых искусств. Они собрали 5 тысяч участников из 60 регионов России. Также в столицу республики побороться за медали и проверить свои силы приехали гости из зарубежных стран.

За три дня соревнований сильнейших определили в 30 видах боевых искусств, спортивных единоборств, национальных видов спорта и адаптивных направлений. Состязания проходили на борцовских коврах, на татами, в октагоне и в ринге.

Ожесточенные схватки проходили и в рукопашном прикладном бою. Здесь на татами выходили юноши и взрослые спортсмены, те, кому предстоит участие на кубке и чемпионате России.

Также в первый день евразийских игр сразу несколько площадок было задействовано под ориентал-комбат. В октагоне выступали спортсмены от 12 лет и старше. Юные бойцы расположились на татами.

В этом году Игры приурочены к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и к Году защитника Отечества. В фойе спорткомплекса центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой участников и гостей Игр ждали фотовыставка, посвященная героям специальной военной операции, также здесь прошли практические семинары по обучению навыкам обращения с оружием.