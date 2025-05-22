В Башкирии из-за удара молнии погибли женщина и корова

Накануне, 21 мая, в Миякинском районе молния убила человека и животное. Об этом рассказали в МЧС.

Инцидент произошёл в деревне Куль-Кункас. Разряд молнии ударил в сарай, что привело к возгоранию деревянного строения. Во время возгорания погибла 58-летняя женщина. Она пыталась спасти корову, однако на них обрушилась охваченная огнем крыша. Животное также не выжило.