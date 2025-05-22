В Башкирии обнаружили гнездо с птенцами лесного конька

Представители Башкирского государственного природного заповедника поделились милыми кадрами из жизни животных.
На заповедной территории было найдено гнездо лесного конька. Сначала специалисты заметили в маленьком гнезде, спрятанном в густой траве, кладку яиц, а через некоторое время – птенцов.
Лесной конек – небольшая певчая птица, обитающая в Европе и Азии. Они предпочитают открытые лесные участки, луга и поляны. Их невзрачная окраска, сочетающая оттенки коричневого и серого, делает их практически незаметными в естественной среде обитания, пояснили в дирекции заповедника.
Фото: Башкирский государственный природный заповедник.