В Уфе стартовал фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений»

«Денис Мацуев представляет: диалог поколений». В Уфе стартовал III Музыкальный фестиваль, продолжающий многолетнюю работу народного артиста России по продвижению талантов. За четыре дня зрители прикоснутся к шедеврам разных эпох от классики до джаза в исполнении признанных музыкантов и молодых исполнителей.

В первые два дня прозвучит знаменитый «Тройной концерт» Бетховена и его редко исполняемая Фантазия для фортепиано, хора и оркестра, а также произведения других известных композиторов: Грига, Шопена, Рахманинова, Бруха, Мусоргского и не только.