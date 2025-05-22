Мастерица из Башкирии вручную создает ковры

Сохраняя традиции. Жительница Архангельского района Флюза Бикташева уже несколько лет вручную создает ковры и другие ремесленные изделия. Женщина – участница республиканского конкурса по современному ручному ткачеству и обладатель диплома в номинации «Современное решение традиционной темы». Что побудило пенсионерку шить вещи с орнаментами и мастерить другие принадлежности?

Дом Флюзы Бикташевой стал настоящей мастерской. 12 лет назад она вышла на заслуженный отдых. Долгие годы трудилась воспитателем в детском саду, дояркой на ферме, заведующей складом. Не стоит на месте и сейчас. Пенсионерка осваивает новое направление – сама мастерит корзинки, шкатулки и не только.

Последние два года Флюза Бикташева вплотную занялась изготовлением ажурных ковров. Женщина – участница республиканского конкурса по современному ручному ткачеству и обладатель диплома в номинации «Современное решение традиционной темы». Флюза Бикташева сама создает дизайн узоров, которые затем переносит вручную на ткань.

Это для меня память. Без памяти ты ничего не сможешь сделать. Каждый раз считаешь и держишь это в уме, и потом сочетание цветов, чтобы подходило к рисунку. Например, синий цвет – подойдет или не подойдет. Флюза Бикташева, мастер народных промыслов

Первые мастер-классы для Флюзы Бикташевой проводила ковродел Фагима Халилова. За успехи своей ученицы она искренне радуется.

То, что ей передала я, как узоры составляются, как нитки переплетаются, и потом она сама научилась узоры составлять, сама ткать – это очень трудная работа. Фагима Халилова, мастер народных промыслов, отличник образования России