Мастерица из Башкирии вручную создает ковры

Сохраняя традиции. Жительница Архангельского района Флюза Бикташева уже несколько лет вручную создает ковры и другие ремесленные изделия. Женщина – участница республиканского конкурса по современному ручному ткачеству и обладатель диплома в номинации «Современное решение традиционной темы». Что побудило пенсионерку шить вещи с орнаментами и мастерить другие принадлежности?
Дом Флюзы Бикташевой стал настоящей мастерской. 12 лет назад она вышла на заслуженный отдых. Долгие годы трудилась воспитателем в детском саду, дояркой на ферме, заведующей складом. Не стоит на месте и сейчас. Пенсионерка осваивает новое направление – сама мастерит корзинки, шкатулки и не только.
Последние два года Флюза Бикташева вплотную занялась изготовлением ажурных ковров. Женщина – участница республиканского конкурса по современному ручному ткачеству и обладатель диплома в номинации «Современное решение традиционной темы». Флюза Бикташева сама создает дизайн узоров, которые затем переносит вручную на ткань.
Первые мастер-классы для Флюзы Бикташевой проводила ковродел Фагима Халилова. За успехи своей ученицы она искренне радуется.
Флюза Бикташева планирует и дальше развивать навыки. Она очень критически оценивает свои работы. Женщина намерена освоить переработку овечьей шерсти и производить ковры из неё. По её мнению, мастер должен быть и художником с хорошим вкусом, знать историю вышивки и точно делать расчёты. Без этих навыков в ручном ткачестве делать нечего.