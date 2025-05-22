В Уфе задержали мужчину, который нападал на девушек

В Уфе задержали предполагаемого маньяка, который нападал на девушек. Подробности рассказали в Следственный комитет региона.

Фото №1 - В Уфе задержали мужчину, который нападал на девушек

Накануне, 21 мая, в полицию поступило несколько сообщений о нападении неизвестного мужчины на девушек ради совершения действий. Описание случившегося указывало на то, что к нападению причастен один человек. Сначала мужчина преследовал жертв, после толкал в спину, наваливался и пытался совершить действия сексуального характера. Жертвой злоумышленника стала 16-летняя девочка. К счастью, она смогла закричать и попросить о помощи.

Начались розыскные действий. Выяснилось, что подозреваемый мог передвигаться на «Ладе Гранта». Установлено, что этот автомобиль является рабочим.

Подозреваемым оказался 36-летний ранее судимый местный житель.

В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования будет дана правовая оценка другим выявленным фактам нападений на девушек, предположительно совершенных подозреваемым.

пресс-служба СК РФ по Башкирии 

Фото: СК РФ по РБ. 

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