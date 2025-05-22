В Уфе задержали мужчину, который нападал на девушек

Накануне, 21 мая, в полицию поступило несколько сообщений о нападении неизвестного мужчины на девушек ради совершения действий. Описание случившегося указывало на то, что к нападению причастен один человек. Сначала мужчина преследовал жертв, после толкал в спину, наваливался и пытался совершить действия сексуального характера. Жертвой злоумышленника стала 16-летняя девочка. К счастью, она смогла закричать и попросить о помощи.