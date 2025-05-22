В МИД России высоко оценили внешнеэкономическую деятельность Башкирии

В Министерстве иностранных дел страны дали высокую оценку Башкортостану за выстраивание внешнеэкономических связей. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Эдуард Малаян по итогам встречи с главой республики.

Федеральный чиновник отметил, что Башкортостан активно развивается, взаимодействует с широким кругом международных партнёров. В ходе диалога упомянули и прошлогоднюю презентацию Башкортостана для дипломатического корпуса иностранных государств, которая прошла на базе МИДа. Республика, как было отмечено, задала стандарт проведения подобных мероприятий. Регион стабильно входит в десятку лидеров страны по развитию международных связей. Это заслуга управленческой команды.

Нашими главными приоритетами остаются реальные проекты – открытие новых производств, сервисных центров совместно с белорусскими, турецкими, казахстанскими, узбекистанскими, другими нашими партнёрами. Серьезное внимание уделяем развитию экспорта – в республике работает Центр поддержки экспорта, который помогает нашим предпринимателям выходить на внешние рынки. Мы постоянно организуем за рубежом бизнес-миссии, которые возглавляю я или премьер-министр нашего Правительства. Проводим конгрессные мероприятия. Реализуем совместные с другими странами проекты в сфере образования, туризма и других.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

У Башкортостана 105 международных партнёров, что не может не впечатлять. Республика обладает большим потенциалом, и мы готовы обеспечивать внешнеполитическую поддержку её инициатив.

Эдуард Малаян, посол по особым поручениям МИД России
Волна
Акции БСТ