В МИД России высоко оценили внешнеэкономическую деятельность Башкирии

В Министерстве иностранных дел страны дали высокую оценку Башкортостану за выстраивание внешнеэкономических связей. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Эдуард Малаян по итогам встречи с главой республики.

Федеральный чиновник отметил, что Башкортостан активно развивается, взаимодействует с широким кругом международных партнёров. В ходе диалога упомянули и прошлогоднюю презентацию Башкортостана для дипломатического корпуса иностранных государств, которая прошла на базе МИДа. Республика, как было отмечено, задала стандарт проведения подобных мероприятий. Регион стабильно входит в десятку лидеров страны по развитию международных связей. Это заслуга управленческой команды.