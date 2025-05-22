В Общественной палате обсудили результаты программы «Башкирские дворики»

Более 60% жителей республики довольны качеством «Башкирских двориков». Результаты проведенного опроса и насущные вопросы обсудили сегодня на заседании временной рабочей группы Общественной палаты Башкортостана по вопросу общественного контроля над проделанным благоустройством.
Далее общественники провели очный мониторинг качества ремонтных работ во дворах на улице Зорге в Уфе. Напомним, за шесть лет реализации программы благоустроили почти 1,5 тысячи придворовых территорий.
При мониторинге члены временной рабочей группы руководствуются утвержденным чек-листом. Выезды запланированы в пять городов и 15 районов республики и завершатся до 30 июня. Подробнее смотрите сегодня в вечернем выпуске новостей на БСТ в 21:30.