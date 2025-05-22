В Уфе проходит слёт некоммерческих организаций ПФО

В Уфе проходит межрегиональный слет НКО Приволжского федерального округа. В Межвузовском кампусе 60 спикеров из Ижевска, Самары, Тольятти, Оренбурга, Пензы, Нижнего Новгорода проводили дискуссии, подбирали ключи к финансовой устойчивости некоммерческих организаций и обсуждали основные направления фандрайзинга, а также играли в деловые игры.

Также на повестке слета были такие вопросы, как доверие населения по отношению к частным пожертвованиям, фондовый рынок и целевые капиталы для НКО, эффективное управление ресурсами и финансовыми рисками.