В Уфе стартовали 39-е соревнования по греко-римской борьбе

Сегодня в столице республики стартовали всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера Советского Союза Владимира Бормана. В этом году турнир проводится в 39-й раз.

В преддверии спортивного мероприятия прославленные борцы Василий Теплоухов и Алексей Мишин провели мастер-класс для участников соревнований. Они поделились секретами мастерства, продемонстрировали приёмы, с помощью которых в своё время одерживали победы на международной арене. Сами участники имели возможность задать любой интересующий вопрос и, конечно, получить автограф и памятные фотографии.