В Уфе на «Инвестчасе» одобрили новые проекты в сельском хозяйстве

На «Инвестчасе» одобрили новые проекты в сельском хозяйстве и сфере услуг. Радий Хабиров провёл очередное заседание в формате «Инвестчас», где была представлена концепция строительства многофункционального логистического парка в Уфимском районе.

Это современные склады, которые будут арендовать крупные федеральные торговые сети. Реализация инициативы позволит создать не менее двух тысяч рабочих мест. Инвестиционный комитет присвоил проекту статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Ранее инвестор завершил строительство центра для компании OZON.

Мы очень рады, что в прошлом году в республике появился крупный логистический центр OZON. В республике ещё есть потребность в таких объектах. Надеемся, что вместе мы успешно реализуем и второй ваш проект. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также поддержку получил сельхозпроект. Это создание оросительной системы для выращивания кормовой люцерны и строительство завода по её сушке и переработке. Готовую продукцию в виде гранул и тюков планируют отправлять в том числе на экспорт в страны Ближнего Востока и Китай.