В Уфе на «Инвестчасе» одобрили новые проекты в сельском хозяйстве

На «Инвестчасе» одобрили новые проекты в сельском хозяйстве и сфере услуг. Радий Хабиров провёл очередное заседание в формате «Инвестчас», где была представлена концепция строительства многофункционального логистического парка в Уфимском районе.
Это современные склады, которые будут арендовать крупные федеральные торговые сети. Реализация инициативы позволит создать не менее двух тысяч рабочих мест. Инвестиционный комитет присвоил проекту статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Ранее инвестор завершил строительство центра для компании OZON.
Также поддержку получил сельхозпроект. Это создание оросительной системы для выращивания кормовой люцерны и строительство завода по её сушке и переработке. Готовую продукцию в виде гранул и тюков планируют отправлять в том числе на экспорт в страны Ближнего Востока и Китай.
Статус приоритетного также получил проект строительства завода по производству мёда, бальзамов и фиточая. Предприятию «Уфачай» требуется увеличение мощностей. В готовой продукции заинтересован широкий круг заказчиков. Так, башкирский мёд планируют отправлять на экспорт. Компании окажут содействие в оформлении земельного участка для расширения производства.