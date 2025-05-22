Более 60% жителей Башкирии довольны «Башкирскими двориками»

Более 60% жителей республики довольны качеством «Башкирских двориков». Результаты проведенного опроса и насущные темы поднимали сегодня на заседании временной рабочей группы Общественной палаты Башкортостана по вопросу общественного контроля над благоустройством. Они провели очный мониторинг отремонтированных в прошлом году дворов на улице Рихарда Зорге в Уфе.

Под национальные мелодии и танцы, с аниматорами, конкурсами и горячим пловом — словно на сабантуе. В течение 6 лет один за другим в республике открывались «Башкирские дворики». В прошлом году по улице Рихарда Зорге в Уфе благоустройство заняло всего 3,5 месяца. Среди жителей домов много мам и бабушек, именно поэтому малыши стали главными благополучателями.

В начале года Общественная палата республики провела опрос среди жителей Башкортостана. Как итог, более 60% респондентов остались довольны качеством благоустройства. Результат анкетирования и другие насущные вопросы обсудили на заседании временной рабочей группы. К слову, за 6 лет в регионе новый вид приняли почти 1,5 тысячи дворов.

Качество ремонта общественники оценили воочию, побывав во дворах домов по улице Зорге. Во время мониторинга особое внимание уделили состоянию детской и спортивной площадок, также оценили работу систем видеонаблюдения и освещения и осмотрели парковочные места.

В утвержденном чек-листе 19 пунктов, среди них — текущее состояние площадок, качество и сохранность асфальта, наличие информационного стенда, зон отдыха, озеленения, замечания по ремонту и модернизации, доступность для инвалидов и маломобильных людей.