В Башкирии почти 17 тысяч школьников готовятся к экзаменам

В самый первый день проверят знания истории, литературы и химии. Завтра в России стартует основной период Единого государственного экзамена. В Башкортостане ЕГЭ в этом году будут сдавать почти 17 тысяч выпускников.

11 классов позади. Уже завтра им предстоит сдавать, возможно, один из самых главных экзаменов, который предопределит не только будущую карьеру, но и жизнь. Перед серьезным испытанием напутственные слова от классного руководителя и несколько важных советов. Главное, накануне ЕГЭ отложить в сторону учебники.

Работа по подготовке к ЕГЭ начинается задолго до самих экзаменов. В уфимской гимназии номер 91 к этому делу активно подключают и психологов. Уделяя внимание не только будущим выпускникам, но и их родителям.

А вот Артём Жук нисколько не волнуется, уверен, что сдаст ЕГЭ без особых проблем. К тому же баллы за экзамен нужны лишь для получения аттестата. Артём уже студент Московского государственного университета имени Ломоносова. Победа во Всероссийской олимпиаде школьников автоматически даёт право выбрать для обучения любой вуз России.

Всего в 91-й гимназии Уфы 11-й класс заканчивают 50 выпускников. Радует, что в этом году, говорит директор учебного заведения, при выборе профильных предметов всё распределилось равномерно.

В этом году в Башкортостане ЕГЭ будут сдавать почти 17 тысяч школьников. Самым популярным предметом стала профильная математика, ее выбрали чуть более половины выпускников. В лидерах также обществознание и информатика.