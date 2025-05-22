Рауфа Рахимова не смогла оспорить решение суда по делу о побоях

В Кировском районном суде Уфы отклонили апелляцию издателя портала «Пруфы» Рауфы Рахимовой по делу о побоях. Напомню, в прошлом месяце ей вынесли постановление и признали виновной в совершении административного правонарушения. Мировой судья тогда назначила медиаменеджеру 80 часов обязательных работ.

В конце февраля этого года женщина, находясь в здании Кировского райсуда, ударила ладонью по лицу блогера Арслана Нигматьянова, нанеся повреждение в виде кровоподтека в височной области. Мужчина запечатлел на камеру момент, как Рауфа Рахимова пыталась остановить съёмку.

На основе всего этого он подал заявление в полицию. Руководитель СМИ свою вину не признала. Ранее Верховный суд Башкортостана оставил без изменений приговор в отношении Рауфы Рахимовой, а именно штраф в 30 тысяч рублей за распространение публикаций о неуважении к власти и обществу. Известно, что отрабатывать положенные 80 часов Рауфа Рахимова должна в службе по благоустройству Советского района столицы.